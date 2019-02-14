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Доказано: алкоголь вызывает рак

Фото: www.globallookpress.com
Увлечение спиртным грозит обернуться развитием онкологии

Женщины в возрасте старше 45 лет, злоупотребляющие спиртным, чаще рискуют заболеть раком груди.

К такому выводу пришли ученые из Университета Флиндерса, сообщает Medical Xрress. Специалисты напоминают, что в Австралии рак молочной железы составляет почти треть от всех случаев онкологических заболеваний среди женщин.

Однако не все представительницы прекрасного пола отдают себе отчет в том, что между повышенным потреблением спиртного и опасной болезнью существует тесная связь, отмечает ведущий автор исследования доктор Эмма Миллер.

Она добавила, что алкогольная индустрия всячески продвигает в общественное мнение мысль о том, что вино в небольших дозах полезно для здоровья, а вот информация, что спиртные напитки могут вызывать развитие рака, всячески замалчивается. 

Валентина МАЙОРОВА
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