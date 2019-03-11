Полезные привычки сохранят зубы до старости

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Чтобы не потерять зубы раньше времени, нужно хорошо ухаживать за ними с молодости. Как это сделать, подсказал стоматолог-ортопед Виталий Фролов.
По его словам, во рту скапливается наибольшее количество бактерий. Постоянная температура, влажность и регулярно поступающая питательная среда – это идеальные условия для процветания бактериальной флоры, которая является причиной всех воспалений.
"Зубы, межзубные промежутки, десны и язык – излюбленные места скопления бактерий. Именно эти участки нужно обрабатывать щеткой с зубной пастой очень тщательно. Это, а также своевременное уничтожение зубного камня, - залог здоровых зубов." – поделился врач с "Комсомольской правдой".
Первая рекомендация специалиста – приучать детей чистить зубы с раннего девства, даже если у него пока только один зубик. Та как это поможет сформировать привычку следить за полостью рта.
Второй совет – купите песочные часы.
"Со слизистых оболочек рта бактериальный налет счищается достаточно быстро. А вот для чистки зубов и межзубных промежутков необходимо больше времени – минимум 3 минуты механической обработки зубной щеткой. Это важно для того, чтобы бактериальная бляшка "отклеилась" от зуба." – рекомендует специалист.
Чистке зубов нужно уделять от 3 до 5 минут, если используем обычную зубную щетку.
Обычную щетку можно заменить на ультразвуковую. Стоматолог Екатерина Ладилова выделяет насколько качеств идеальной модели:
Для самых труднодоступных мест можно приобрести ершик - он позволяет убрать из межзубных промежутков налет и остатки еды. Он более эффективен, чем тонкая зубная нить.
Важным моментом является нанесение небольшого количества пасты на щетку, вспенивание во рту в течении 40-60 секунд и добавление новой порции. Так находящиеся ферменты и лекарственные вещества в пасте начинают работать правильно.
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