Полезные привычки сохранят зубы до старости

Стоматологи разработали рекомендации, которые помогут забыть о кабинете дантиста

Чтобы не потерять зубы раньше времени, нужно хорошо ухаживать за ними с молодости. Как это сделать, подсказал стоматолог-ортопед Виталий Фролов.

По его словам, во рту скапливается наибольшее количество бактерий. Постоянная температура, влажность и регулярно поступающая питательная среда – это идеальные условия для процветания бактериальной флоры, которая является причиной всех воспалений.

"Зубы, межзубные промежутки, десны и язык – излюбленные места скопления бактерий. Именно эти участки нужно обрабатывать щеткой с зубной пастой очень тщательно. Это, а также своевременное уничтожение зубного камня, - залог здоровых зубов." – поделился врач с "Комсомольской правдой".

Первая рекомендация специалиста – приучать детей чистить зубы с раннего девства, даже если у него пока только один зубик. Та как это поможет сформировать привычку следить за полостью рта.

Второй совет – купите песочные часы.

"Со слизистых оболочек рта бактериальный налет счищается достаточно быстро. А вот для чистки зубов и межзубных промежутков необходимо больше времени – минимум 3 минуты механической обработки зубной щеткой. Это важно для того, чтобы бактериальная бляшка "отклеилась" от зуба." – рекомендует специалист.

Чистке зубов нужно уделять от 3 до 5 минут, если используем обычную зубную щетку.

Обычную щетку можно заменить на ультразвуковую. Стоматолог Екатерина Ладилова выделяет насколько качеств идеальной модели:

Круглая по форме. Идеально, если совершает не только возвратно-поступательные, но и пульсирующие движения.

С щетинками средней жесткости и разной длины.

Головка щетки должна быть не меньше 1,3 и не больше 1,6 см.

Лучше выбирать приборы с аккумулятор, а не с батарейками.

Полезными доп. Функциями будут датчик давления щетинок и таймер.

Для самых труднодоступных мест можно приобрести ершик - он позволяет убрать из межзубных промежутков налет и остатки еды. Он более эффективен, чем тонкая зубная нить.

Важным моментом является нанесение небольшого количества пасты на щетку, вспенивание во рту в течении 40-60 секунд и добавление новой порции. Так находящиеся ферменты и лекарственные вещества в пасте начинают работать правильно.