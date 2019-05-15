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Раскрыта тайна уникального явления на Марсе

Фото: pixabay.com
Заодно обнаружено еще одно отличие Красной планеты от Земли

Ученые долго не могли понять, каким образом с Марса исчезла вода. Ведь не могла же она просто испариться и улетучиться в космос – этому должны были препятствовать холодные слои воздуха на средней высоте. По законам физики преодолеть эту преграду испарения не могли. Однако именно это и произошло благодаря уникальному явлению.

Примерно раз в два года в южном полушарии Красной планеты наступает лето. В это время холодные воздушные слои сильно нагреваются, и в результате на высоте 60-90 км открывается "окно". Через него поступающая из нижних слоев вода и исчезает в виде испарений.

Нагревание атмосферы происходит из-за того, что пыльные бури не дают лучам Солнца пробиться к поверхности планеты, и они рассеиваются в воздухе, накаляя его. Так возникают условия для циркуляции: вокруг частичек пыли образуются частицы водяного льда. Вместе они поднимаются высоко вверх. Попав в самые верхние слои, вода распадается на атомы, часть которых переносится к полюсам, а часть облучается ультрафиолетом и расщепляется на водород и кислород. Водород при этом "выветривается" в открытый космос, говорится в статье журнала Geophysical Research Letters.

Таким образом, вывод специалистов Американского геофизического союза, которых волновала пропажа запасов воды Марса, таков: атмосфера Красной планеты более проницаема по сравнению с земной. Она не в состоянии удерживать влагу от полного испарения в космос, констатирует "МИР 24".

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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