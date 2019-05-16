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Названа причина 50 процентов хронических заболеваний

Фото: www.globallookpress.com
Диетолог указал на главные ошибки россиян

Специалисты уверены, что половина хронических заболеваний жителей России связана с особенностями питания. Основная проблема в злоупотреблении сахаром, солью, животным жиром и кондитерскими изделиями, при этом витаминов и минералов не хватает.

"Около 50% хронических заболеваний у взрослого населения в России <…> связаны с несбалансированным питанием",

 – цитирует специалиста "МедикФорум".

Диетолог уверен, что россияне едят недостаточно картофеля, овощей, бахчевых, фруктов и ягод, а вредной пищей злоупотребляют – все это влияет на здоровье.

Последствия несбалансированного питания проявляются уже в молодости, например, лишний вес сегодня имеют 54% мужчин и 59% женщин, и из них каждый третий случай – это ожирение, вызванное диабетом второго типа. Также ожирение усиливает развитие неблагоприятных процессов, ведущих к болезням сердца и сосудов, некоторым видам рака и сокращению продолжительности жизни.

Главной ошибкой диетолог называет обилие жира в рационе. В идеале он не должна превышать 30% от общей калорийности, а в России достигает 37%. Еще одной ошибкой является избыточное потребление соли.

Дарья ПЕТРОВА
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