Отрепетировали: Земля столкнулась с опасным астероидом

Конца света не будет, успокоили ученые

Астрономы Европейской Южной Обсерватории с помощью Очень Большого Телескопа сфотографировали двойной астероид, пролетевший мимо Земли в конце мая, и смоделировали сценарий его возможного столкновения с нашей планетой.

Двойной астероид 1999 KW4 пролетел на расстоянии 5,2 млн км от Земли 25 мая со скоростью свыше 70 тыс. километров в час. По словам астронома Оливье Эно, полученные с телескопа данные помогли оценить эффективность стратегий на случай, если нашей планете будет грозить столкновение с большим небесным телом.

Получить характеристики двойного астероида ученым помог приемник SPHERE, установленный на Очень Большом Телескопе, сообщается на сайте ESO.

"Двойной астероид пронесся мимо Земли со скоростью более 70 000 км/ч, поэтому его наблюдения...были сложной задачей”, -

признал сказал Диего Паррагез, управлявший телескопом.

Специалисты напомнили, что, хотя 1999 KW4 не является потенциально опасным, он похож на другой двойной астероид – Дидимос (в переводе с древнегреческого – Близнец), столкновение с которым грозит Земле в отдаленном будущем. Поэтому астрофизики решили заранее оценить способы. с помощью которых можно будет не допустить конца света.

