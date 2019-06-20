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Кариес вызывает рак

Фото: www.globallookpress.com
Людям с плохими зубами грозит страшный недуг

Главный "фильтр" организма в опасности, если нет "порядка" в полости рта. Больные зубы и кровоточащие десны – повод бить тревогу, ведь эти симптомы повышают риск развития рака печени. 

Вероятность того, что человека, страдающего кариесом, гингивитом, периодонтитом или пародонтозом, сразит данный недуг на 30% больше, чем у здорового. Те же факторы могут поспособствовать возникновению заболеваний сердца, спровоцировать инсульт и диабет.

Отсутствие зубов и периодонтит медики из Университета Квинс в Белфасте также связывает с раком поджелудочной железы. Под ударом также находятся желчный пузырь, желчные протоки и другие отделы ЖКТ. По версии исследователей, к онкологии причастен коварный микробиом ротовой полости, пишет United European Gastroenterology Journal.

Для эксперимента им понадобились данные из британского Биобанка. Почти полмиллиона жителей Туманного Альбиона детально описали, есть ли у них проблемы с зубами и деснами. Примерно у каждого сотого в последствии диагностировали рак, у 13% из них оказались поврежденные зубы и десны.    

Также в зоне риска – курильщики и люди с лишним весом, добавляет "Вечерняя Москва". Чтобы хоть как-то обезопасить себя медики рекомендуют употреблять больше овощей и фруктов.

Ксения АНДРЕЕВА
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