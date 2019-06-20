Инопланетные существа атаковали Кубань

Представители внеземных цивилизаций уже посещали Армавир, Сочи и поселок Знаменский в Краснодарском крае. После чего населенные пункты становились объектами всеобщего внимания. Теперь следы инопланетного существования появились в Братском. Четыре разных по размеру и связанных тонкой линией круга были созданы за одну ночь.

Ошеломленный владелец участка тут же созвал журналистов. По словам уфологов, самый большой круг символизирует Солнце. Начет остальных мнения расходятся.

Одни говорят, что средний круг – Нибиру в окружении двух спутников. Другие полагают, что два круга – это Луна с Землей, которая вскоре станет спутником планеты смерти, пишет VistaNews.

Еще один вопрос, которым задаются исследователи неопознанного, – почему свои послания пришельцы оставляют на Кубани. Все очень просто: там пройдет новая магнитная ось. Туда переместится Северный полюс, а Южный – в Тихий океан. Вследствие этих изменений, предполагают ученые, "потечет" Антарктида, а вот Россия превратится в край вечной мерзлоты.