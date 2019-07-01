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Новая опасность: употребление рыбы может привести к инсульту

Фото: www.globallookpress.com
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Все дело во вредном способе приготовления

Врачи неоднократно рекомендовали включить рыбу в свой ежедневный рацион, доказывая ее пользу для здоровья. Но новое исследование показало, что люди, употребляющую в пищу жареную рыбу, имеют повышенный риск развития инсульта.

Такой вывод был сделан после анализа анкетирования, в котором приняли участия почти 22 тысячи человек. Специалисты констатировали, что вероятность развития инсульта наиболее высока у тех, кто ел в основном жареную рыбу, – сообщает "МедикФорум".

С одной стороны, высокое содержание жирной кислоты омега-3 в рыбе позволяет уменьшить риск инсульта, с другой – ее жарка приводит к потере натуральных жирных кислот.

Тем не менее, кардиологическая ассоциация рекомендует употреблять жирную рыбу дважды в неделю, но от ее обжаривания стоит отказаться, например, запекая без масла.

Дарья ПЕТРОВА
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