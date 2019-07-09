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Драконы против людей: россиян предупредили о войне за Землю

Фото: pixabay.com
По мнению уфологов, планете угрожают восставшие рептилии

Человечество стоит на пороге главной битвы – битвы за Землю. Теперь главным врагом объявлены драконы, которых против людей будут использовать пришельцы, считают уфологи. На такие мысли их натолкнули три огненных следа, которые все чаще стали появляться в небе.

Три огненных объекта появились внезапно, как будто их извергли из пасти рептилии. Странные космические тела появляются в небе над России все чаще, но все внимание приковал к себе Горыныч, которого засняли над Уфой, – пишет VistaNews.

Очевидны заметили три языка пламени, которые были в небе 4 минуты, а затем исчезли. Все это произошло днем в ясную погоду, то есть предположение, что это могла быть молния, уфологи сразу же отбросили. Самолетов по близости также не было, а версия, что это были 3 одинаковых метеорита выглядит неправдоподобно.

Очевидцы уверяют, что в небе был именно Змей Горыныч, который не раз отражал набеги на Древнюю Русь. Считалось, что драконы вымерли, но свежие данные могут говорить об обратном.

Дарья ПЕТРОВА
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