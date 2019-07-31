Избавиться от лишнего веса можно без всяких усилий

Похудеть можно и во сне, только перед этим нужно кое-что сделать. Так считают специалисты из Университета во Флориде.

Они провели иследования, по результатам которых установили, что небольшая порция творога, съеденная за 30 – 60 минут до сна, запускает в организме процессы, необходимые для избавления от лишних килограммов. Эти выводы опубликованы в статье British Journal of Nutrition (Британского журнала питания).

Белок казеин, который содержится в твороге, обеспечивает ускорение обмена веществ. Он активизирует так называемый "режим печки", и на переваривание самого молочного продукта организм расходует почти в два раза больше энергии, сжигая при этом калории и жир, пояснили ученые.

Похудеть можно, если правильно питаться не от случая к случаю, а всю жизнь. Чтобы снизить накопление лишнего жирка в области живота, нужно подкорректировать свой рацион. От семи ненужных килограммов избавит особая диета. Также бросить вес можно, наращивая мышцы и пользуясь особым рецептом идеального завтрака.