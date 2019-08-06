Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

До похода к врачу: названы первые признаки диабета

Фото: www.globallookpress.com
Диагностировать страшную болезнь можно по коже

Английским ученым удалось найти несколько новых признаков развития диабета второго типа. Теперь диагностировать болезнь можно еще до похода к врачу, внимательно рассмотрев кожу.

Основным признаком является пигментация кожи: если изменения появляются в подмышках, паху, на шее или между пальцами, а кожа при этом начинается чесаться или неприятно пахнуть, то это повод обратиться к специалисту, – пишет Express.

Также к первым признакам диабета относится постоянное чувство жажды, учащенное мочеиспускание, внезапная потеря веса, усталость, ухудшение зрения и долгое заживание ран.

Чтобы не допустить появление болезни, нужно правильно питаться и заниматься спортом. 

Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Утерли сопли": Незалежная обвинила Россию в провале военных в Черном море

Украине посоветовали не церемониться с Москвой

Китай разгадал коварный план США по выходу из ДРСМД

Пекин примет ответные меры, если решит, что безопасность КНР находится под угрозой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей