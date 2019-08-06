До похода к врачу: названы первые признаки диабета

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Английским ученым удалось найти несколько новых признаков развития диабета второго типа. Теперь диагностировать болезнь можно еще до похода к врачу, внимательно рассмотрев кожу.
Основным признаком является пигментация кожи: если изменения появляются в подмышках, паху, на шее или между пальцами, а кожа при этом начинается чесаться или неприятно пахнуть, то это повод обратиться к специалисту, – пишет Express.
Также к первым признакам диабета относится постоянное чувство жажды, учащенное мочеиспускание, внезапная потеря веса, усталость, ухудшение зрения и долгое заживание ран.
Чтобы не допустить появление болезни, нужно правильно питаться и заниматься спортом.
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