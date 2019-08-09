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До похода к врачу: названы первые признаки рака

До похода к врачу: названы первые признаки рака
Фото: www.globallookpress.com
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Опасное заболевание может проявиться в необычных симптомах

Врачи назвали несколько возможных признаков развития онкологии. При их появлении стоит обратиться к специалисту. Одними из главных симптомов являются кровотечения или необычные выделения.

Стоит беспокоиться также при обнаружении уплотнения в тканях организма. Особенно это касается молочной железы. Если на теле долго не заживает рана или язва, то это еще один повод обратиться к специалисту, пишет "Профиль".

Одним из первых признаков рака могут стать нарушения в работе желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной системы, а также затруднения при глотании. На онкологию может указывать охриплый голос или длительный кашель без причины. Тревожным звоночком являются любые изменения на бородавках или родинках.

Ранее ученые рассказали о приятном способе снизить давление. 

Дарья ПЕТРОВА
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