До похода к врачу: названы первые признаки рака

Нибиру
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Врачи назвали несколько возможных признаков развития онкологии. При их появлении стоит обратиться к специалисту. Одними из главных симптомов являются кровотечения или необычные выделения.
Стоит беспокоиться также при обнаружении уплотнения в тканях организма. Особенно это касается молочной железы. Если на теле долго не заживает рана или язва, то это еще один повод обратиться к специалисту, пишет "Профиль".
Одним из первых признаков рака могут стать нарушения в работе желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной системы, а также затруднения при глотании. На онкологию может указывать охриплый голос или длительный кашель без причины. Тревожным звоночком являются любые изменения на бородавках или родинках.
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