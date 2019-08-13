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На Земле нашли кладбище НЛО

На Земле нашли кладбище НЛО
Фото: pixabay.com
Гости из космоса погибли в Бермудском треугольнике

На дне одного из участков в Атлантическом океане лежат не только части затонувших кораблей, но и остатки неопознанных летающих объектов (НЛО). Это выяснил эксперт из России, который проводил изучение данного района в Саргассовом море, или, как его принято называть, Бермудского треугольника.

Он собирался "установить наличие радиомагнитной зоны, которая приводит в негодность оборудование попавших в треугольник кораблей". И узнал, что там находится огромное скопление неизвестного на Земле металла.

"Его присутствие каким-то образом воздействует на воду и атмосферу прямо над ним", – отметил исследователь. Фото со спутника, по его словам, демонстрируют, что над аномальной зоной образуются облака правильной шестиугольной формы, а поверхность моря не гладкая, а будто рельефная. 

Эксперт решил, что неизвестный металл – это остатки НЛО, которые уже никогда не поднимутся со дна и не вернутся в космос. От них идет излучение, которое нарушает работу приборов и так влияет на обшивку проплывающих там кораблей, что они тонут.

С исследователем не согласились сторонники другой версии – о том, что причиной гибели судов является поднимающийся со дна моря метан. Содержание именно именно этого бесцветного газа понижает способность воды выталкивать предметы, из-за чего и тонут корабли, заявляют они, передает VistaNews.

Полина ДОРОЖКИНА
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