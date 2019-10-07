Названа дата гибели Солнца

Людям придется искать себе новый дом

В ходе своей эволюции Солнце когда-нибудь вырастет до размеров красного гиганта, в пламени которого сгорят все планеты, а затем начнет остывать и сожмется до размеров белого карлика. Таким будет конец Солнечной системы, и человеку в ней места не останется, считают ученые.

У Земли есть два сценария: превратиться либо в современный Марс, либо в Венеру, на которой углекислый газ и 500 атмосфер давления. Из-за грядущей гибели всего живого на Земле ученые ищут место для переселения человечества. За последние полгода было открыто минимум две подходящие для этого экзопланеты, всего же их в космосе обнаружено более четырех с половиной тысяч. Эти планеты вращаются вокруг солнцеподобных звезд, некоторые имеют сходную по составу атмосферу. Однако на современной космической технике до самой близкой придется лететь несколько сотен веков, сообщает Радио Sputnik.

По словам специалистов, Солнечная система погибнет не скоро – Солнце будет "работать" не менее пяти миллиардов лет. Возможно, к тому времени человечество усовершенствует космическую технику или эволюционирует и найдет новый источник энергии, продолжив жить в изменившихся земных условиях, передает "Царьград".