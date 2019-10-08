Осенний звездопад в этом году окажется разноцветным

Несколько сотен метеоров в час можно будет увидеть утром 9 октября во время метеорного потока Дракониды.

Такое большое число "падающих звезд" удается наблюдать очень редко, сообщила РИА "Новости" научный директор Московского планетария Фаина Рублева.

"Непредсказуемость потока заключается в том, что в разные моменты активности количество вспышек может быть разное... Обычно у метеорных потоков известно количество вспышек, которого они достигнут при пике. А здесь очень интересное явление – количество вспышек превысило обычное в разы", –

добавила Рублева.

Предстоящий осенний звездопад имеет еще одну особенность: падающие метеоры будут разного цвета – желтоватые и красноватые. По словам астронома, желающие понаблюдать за Драконидами должны будут проявить терпение: первая звезда может "упасть" не сразу, а, к примеру, через час после начала наблюдений или даже позже.

Рублева посоветовала тем, кто хочет получше рассмотреть метеорный поток, лечь на землю и смотреть в область между созвездиями Большой и Малой Медведицы.