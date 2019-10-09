На Марсе сделали неожиданное открытие

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В марсианском кратере Гейл 3,7 млрд лет назад плескалось соленое озеро.
К такому выводу пришли американские ученые, проанализировав пробы, сделанные марсоходом Curiosity. В образцах содержались соли, которые не встречались больше нигде на поверхности Красной планеты. Специалисты предполагают, что в соленом водоеме когда-то могли существовать живые организмы.
По мнению исследователей, Марс пережил серьезную трансформацию климата, что и привело к исчезновению озер на планете, сообщает Nature Geoscience. Ранее ученые предположили, что под марсианской поверхностью могут скрываться гигантские резервуары воды.
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