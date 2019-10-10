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Земля опустеет: человечеству грозит неминуемая гибель

Земля опустеет: человечеству грозит неминуемая гибель
Фото: pixabay.com
Вследствие изменения климата наша планета превратится в Марс

Геологи, проводившие исследования с помощью новейшего ультразвукового аппарата, сделали сенсационное открытие – нашли причину глобального потепления. Ранее астрономы наблюдали подобное на Красной планете, поверхность которой была высушена, что привело к гибели всего живого. То же самое может произойти и с Землей.

Как выяснили ученые, изменения климата происходят из-за того, что ядро земной коры будто увеличивается в размере и нагревается. Вырабатываемые им тепло и газы выходят через глубокие океанские впадины, вследствие чего процент парниковых газов в атмосфере повышается. 

Специалисты пока не узнали, с какой скоростью ядро растет и повышает температуру. И они не до конца уверены, что с нашей планетой произойдет то же самое, но вполне допускают, что она превратится в Марс – станет необитаемой.

И тому есть объяснение. "Такой процесс начался бы в любом случае, но технологии человечества только усугубили его", – отметил эксперт, передает "ВладТайм".

Недавно стало известно, что на Марсе обнаружен необычный электропроводящий слой, где, по предположениям, может скрываться огромный резервуар жидкой воды. До этого высказывались мнения, что человечество погибнет от падения Земли на Красную планету.

Фоторепортаж
На Марсе зафиксированы "ходячие горы"
NASA © NASA © NASA ©
NASA © NASA © NASA ©
Полина ДОРОЖКИНА
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