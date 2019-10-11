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"Без ноги": названа причина смерти космонавта Леонова

Алексей Леонов. Фото: www.globallookpress.com
Последние дни жизни он провел в больнице

Алексей Леонов умер от острой сердечной недостаточности. Он находился под наблюдением врачей реанимационного отделения одного из госпиталей в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ. "Царьград" уточняет, что это был госпиталь имени Бурденко.

По словам близких, в последние месяцы Леонов почти все время лежал в больницах, в том числе за границей. За рубежом ему сделали частичную ампутацию ноги. После этого он так и не оправился.

"Ему отрезали стопу из-за сахарного диабета, Он не мог стоять без помощи", – рассказало РИА "Новости" в окружении космонавта.

Леонов умер 11 октября на 86-м году жизни. Дата прощания и похорон уже известна.

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