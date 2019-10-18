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На Марсе обнаружены доказательства инопланетной цивилизации. Примерно в 60 см от его поверхности, по мнению тайваньского уфолога Скотта Уоринга, парит левитирующий "шар", созданный по старым технологиям.
"Никто не знает, сколько ему лет, но я уверен, что он произошел от очень продвинутого вида. "Шар" имеет аккумулятор", – сообщил эксперт, отметив, что в NASA скрывают от общественности информацию об объекте, диаметр которого чуть больше полуметра.
Подписчики Уоринга, увидев результаты его наблюдений, скорее, согласились с уфологом, который ищет жизнь на всех известных человечеству планетах.
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