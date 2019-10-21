Существование пришельцев опровергли

Человек одинок во Вселенной

Человечество является единственной разумной цивилизацией в Млечном пути или даже в видимой Вселенной. Об этом заявил палеонтолог Николас Лонгрич из Университета Бата в Великобритании.

По мнению ученого, многие значимые эволюционные приобретения, включая интеллект, фотосинтез и многоклеточность, были уникальными, а потому маловероятными событиями в истории развития живой природы. Иногда живые организмы, относящиеся к разным группам, развивали схожие анатомические структуры, но только благодаря обитанию в схожих экологических условиях.

Крупные эволюционные изменения происходили через большие промежутки времени: фотосинтез появился через 1,5 миллиарда лет после образования Земли, сложные клетки – через 2,7 миллиарда, а человеческий интеллект – через 4,5 миллиарда лет.

Ряд уникальных эволюционных приобретений, ведущих к появлению человека, можно рассматривать как серию лотерейных выигрышей, общая вероятность которых слишком мала, сообщил ученый изданию The Conversation. Если каждое из изменений происходит лишь в одном проценте случаев, тогда интеллект появится лишь в одном из ста триллионов обитаемых миров. А так как такие миры редки, человечество – единственная разумная цивилизация во Вселенной.