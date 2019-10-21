Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Существование пришельцев опровергли

Существование пришельцев опровергли
Фото: pixabay.com
Человек одинок во Вселенной

Человечество является единственной разумной цивилизацией в Млечном пути или даже в видимой Вселенной. Об этом заявил палеонтолог Николас Лонгрич из Университета Бата в Великобритании.

По мнению ученого, многие значимые эволюционные приобретения, включая интеллект, фотосинтез и многоклеточность, были уникальными, а потому маловероятными событиями в истории развития живой природы. Иногда живые организмы, относящиеся к разным группам, развивали схожие анатомические структуры, но только благодаря обитанию в схожих экологических условиях.

Крупные эволюционные изменения происходили через большие промежутки времени: фотосинтез появился через 1,5 миллиарда лет после образования Земли, сложные клетки – через 2,7 миллиарда, а человеческий интеллект – через 4,5 миллиарда лет.

Ряд уникальных эволюционных приобретений, ведущих к появлению человека, можно рассматривать как серию лотерейных выигрышей, общая вероятность которых слишком мала, сообщил ученый изданию The Conversation. Если каждое из изменений происходит лишь в одном проценте случаев, тогда интеллект появится лишь в одном из ста триллионов обитаемых миров. А так как такие миры редки, человечество – единственная разумная цивилизация во Вселенной.

Карина СИРАЗОВА
новости партнеров
Загрузка...

Лишь одно условие: выйти на пенсию можно досрочно

В ПФР разъяснили, как получать выплаты раньше срока

"Обречен": грязевой вулкан уничтожит Крымский мост

В Незалежной придумали новую причину обрушения сооружения

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей