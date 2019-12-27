Людям не позволят вновь высадиться на спутнике Земли

Известный исследователь паранормальных явлений Валентин Дегтерев заинтересовался историей космических полетов к Луне. Журналист считает, что и американская лунная программа, и освоение спутника Земли Советским Союзом прекратились не просто так – принять такое решение землян заставили инопланетяне.

Дегтерев считает, что на Луне давно обитают потомки марсиан. Пять миллиардов лет назад взорвалась планета Фаэтон, и Марс стал непригоден для жизни. Жители Красной планеты эвакуировались на Луну и создали там свои базы. На Земле же в это время ничего живого еще не было, более того, именно марсиане и принесли на нашу планету жизнь, подчеркивает уфолог.

Окопавшиеся на Луне представители марсианской цивилизации настроены миролюбиво. Однако терпеть рядом с собой землян они не собираются. В далеком 1969 г. марсиане ясно дали понять, что людям на Луне не место. Именно поэтому колонизация спутника Земли не состоялась. За прошедшие полвека история подзабылась, и теперь Россия, Китай и Соединенные Штаты вновь лелеют амбициозные планы по освоению Луны. Однако все закончится так же, как и 50 лет назад – космонавтов просто вышвырнут с лунной поверхности.

Свои парадоксальные выводы Дегтерев основывает на тщательном анализе фотографий Луны. На них уральский умелец разглядел высокие башни, огромные ракеты и космопорты. Обнаружил он и "череп гуманоидного типа", валявшийся под ногами американских астронавтов. Полностью с рассуждениями Валентина Дегтерева можно ознакомиться на его страничке в Сети.