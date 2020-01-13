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Необъяснимо: в космосе засекли странный объект

Необъяснимо: в космосе засекли странный объект
Фото: pixabay.com
Как именно он влияет на Землю, точно неизвестно

Ученым удалось зафиксировать странное поведение пульсара PSR J0908-4913. Пульсар – источник излучения, приходящего на Землю в виде всплесков, – изменил частоту вращения нейтронной звезды. Такой феномен ученые назвали глитчем.

Сбой во вращении был замечен еще в октябре 2019 года. Издание Science Alert пишет, что этот космический объект считается молодым, поэтому и может вести себя нестабильно.

Пульсар J0908 засекли в 1988 г. с помощью австралийского телескопа. С тех пор за космическим объектом пристально наблюдают, чтобы фиксировать его странности. До 2015 г. он вел себя нормально, а позже начались глитчи – изменения частоты вращения и яркости.

После подобных изменений космическое тело будет долго восстанавливаться. Как повлияют дальнейшие изменения в пульсаре на Землю, остается только гадать.

Фоторепортаж
Названы самые пугающие места во Вселенной
PSR B1509-58. Фото: wikipedia.org/NASA/CXC/SAO (X-Ray) NGC 246. Фото: wikipedia.org IRAS 05437+2502. Фото: wikipedia.org/ESA/Hubble and NASA
NGC 2080. Фото: wikipedia.org/ESA, NASA, & Mohammad Heydari-Malayeri (Observatoire de Paris, France) Холм &#34;Лицо на Марсе&#34; в Кидонии. Фото: wikipedia.org/Viking 1, NASA NGC 3918. Фото: wikipedia.org/Robert Rubin
Дарья ПЕТРОВА

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