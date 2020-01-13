Как именно он влияет на Землю, точно неизвестно

Ученым удалось зафиксировать странное поведение пульсара PSR J0908-4913. Пульсар – источник излучения, приходящего на Землю в виде всплесков, – изменил частоту вращения нейтронной звезды. Такой феномен ученые назвали глитчем.

Сбой во вращении был замечен еще в октябре 2019 года. Издание Science Alert пишет, что этот космический объект считается молодым, поэтому и может вести себя нестабильно.

Пульсар J0908 засекли в 1988 г. с помощью австралийского телескопа. С тех пор за космическим объектом пристально наблюдают, чтобы фиксировать его странности. До 2015 г. он вел себя нормально, а позже начались глитчи – изменения частоты вращения и яркости.

После подобных изменений космическое тело будет долго восстанавливаться. Как повлияют дальнейшие изменения в пульсаре на Землю, остается только гадать.