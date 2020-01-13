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Ученым удалось зафиксировать странное поведение пульсара PSR J0908-4913. Пульсар – источник излучения, приходящего на Землю в виде всплесков, – изменил частоту вращения нейтронной звезды. Такой феномен ученые назвали глитчем.
Сбой во вращении был замечен еще в октябре 2019 года. Издание Science Alert пишет, что этот космический объект считается молодым, поэтому и может вести себя нестабильно.
Пульсар J0908 засекли в 1988 г. с помощью австралийского телескопа. С тех пор за космическим объектом пристально наблюдают, чтобы фиксировать его странности. До 2015 г. он вел себя нормально, а позже начались глитчи – изменения частоты вращения и яркости.
После подобных изменений космическое тело будет долго восстанавливаться. Как повлияют дальнейшие изменения в пульсаре на Землю, остается только гадать.
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