Несколько неопознанных летающих объектов две недели кружили над городом

О наличии внеземных цивилизаций человечество задумывается уже несколько веков. Впервые приземлившуюся летающую тарелку, к которой поднимались пришельцы, очевидцы увидели около 85 лет назад. С тех пор сообщения об НЛО появляются все чаще, а уфологи до сих пор пытаются доказать существование инопланетян. Наиболее громкие инциденты с предполагаемым участием посланцев из космоса происходили в Америке.

Розуэлльский инцидент – одно из самых известных крушений НЛО. По одной из версий, в 1947 г. в США разбилась летающая тарелка, а тело пришельца-пилота американское правительство скрыло. Этот случай уфологи считают прямым доказательством того, что мы не одни во Вселенной.

Второй не менее известный инцидент назвали Вашингтонской каруселью – в 1952-м люди на протяжении двух недель массово наблюдали множество кружащихся над городом НЛО, пишет автор Яндекс.Дзен-канала "Занимательная астрономия". Это явление вызвало огромную панику, впрочем, по одной из версий, шумиху создали искусственно, чтобы отвлечь внимание от длившейся в то время Корейской войны.

Ранее в Антарктиде нашли неизвестный объект, который уфологи назвали секретной базой инопланетян. До этого сообщалось о нападении НЛО на американский военный катер.