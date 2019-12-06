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Загадка НЛО: краснодарцев шокировали странные знаки на поле

Загадка НЛО: краснодарцев шокировали странные знаки на поле
Фото: pixabay.com
Обитатели Земли не могли создать таких рисунков

В Краснодарском крае на поле обнаружили таинственные узоры из примятых колосьев пшеницы. Местные жители шокированы. Есть мнение, что знаки оставлены инопланетянами.

Специалисты отделения русского географического общества Армавира прибыли туда и обнаружили девять пиктограмм. Они находились на открытом пространстве.

Один из кругов расположен в очень оживленном месте – у шоссе, ведущего из Ростова в Баку. Диаметр самого широкого из них больше 20 метров. В его центре специалисты обнаружили входное отверстие диаметром 10 см и глубиной 30 – 35 сантиметров. Колосья пшеницы уложены по часовой стрелке.

Ученые не нашли поблизости живых организмов. Внутри самих узоров они выявили пониженный радиационный фон, пишет РИА "Регион online".

Причины появления странных знаков высняются. Ученые предположили, что узоры могли появиться после зависания неопознанного летающего объекта над землей, отмечает портал Kurer-sreda. 

Ранее жители Кубани сняли на видео НЛО. Летающую тарелку заметили над одной из станиц. До этого появление корабля инопланетян испугало белорусов.

Фоторепортаж
Инопланетяне присмотрели новый кусок земли
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Полина ДОРОЖКИНА

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