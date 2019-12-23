Полигон инопланетян вскоре исчез без следа

Ученые обнаружили на снимках подземной пещеры на Южном континенте таинственный неизвестный объект. Они предположили, что исследователи этого места случайно сфотографировали подледную базу инопланетян.

На кадрах, снятых два года спустя, загадочное "нечто" уже исчезло, а на его месте осталась гигантская пещера, вход в которую составил 75 на 75 метров. Видео доступно на YouTube.

Конспирологи считают, что открывшийся проем ведет в хорошо замаскированную антарктическую базу, построенную пришельцами или жителями внутреннего мира Земли. Или же это нечто, не поддающееся пониманию.

Уфологи регулярно объявляют, что в Антарктиде найдены НЛО. Пришельцев привлекает удаленность Ледового континента – там они могут скрываться, не опасаясь любопытных глаз.