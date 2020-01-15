Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Пришельцы раскрыли свою секретную базу на Земле

Пришельцы раскрыли свою секретную базу на Земле
Фото: pixabay.com
Местный житель пообщался с обитателями Венеры

Секретная база инопланетян находится на горе Браун в американском штате Северная Каролина. К такому выводу пришли уфологи после долгих наблюдений – над местностью на протяжении нескольких десятков лет появляются загадочные блуждающие огни.

Особое внимание гора привлекла в 1960-е годы после того, как продавец мебели Ральф Лаэль своими глазами увидел загадочные светящиеся шары во время одного из восхождений. По его словам, в центре висящего в воздухе шара он разглядел коричневое пятно с тремя щупальцами. Лаэль проследовал за ним и очутился в лабиринте внутри горы. Затем он услышал таинственный голос обитателя Венеры, который подробно рассказал ему об этой планете, пишет автор Яндекс.Дзен-канала "Белкин блог".

Через две недели мужчина снова оказался в этой пещере и инопланетяне отвезли его на Венеру, где мужчина познакомился с жителями планеты. После возвращения Лаэлю разрешили забрать мумию одного из пришельцев, найденную в горе Браун. Фотография загадочного существа сохранилась до сих пор.

Позже за прордавцом стали следить и призывали не верить его рассказам. Через некоторое время ральф Лаэль погиб при загадочных обстоятельствах, а останки пришельца пропали.

Случаи столкновения с НЛО в США происходят часто – недавно инопланетяне напали на американский военный катер. А ранее в Антарктиде нашли неизвестный объект, который уфологи назвали секретной базой инопланетян.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

В России урежут пенсии в 2020 году

Переезд в другой город плачевно сказывается на доходах стариков

Жуткий конец Крымского моста записали на видео

Киев напомнил Москве о всплывших ветках газопровода на Ямале

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей