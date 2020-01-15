Местный житель пообщался с обитателями Венеры

Секретная база инопланетян находится на горе Браун в американском штате Северная Каролина. К такому выводу пришли уфологи после долгих наблюдений – над местностью на протяжении нескольких десятков лет появляются загадочные блуждающие огни.

Особое внимание гора привлекла в 1960-е годы после того, как продавец мебели Ральф Лаэль своими глазами увидел загадочные светящиеся шары во время одного из восхождений. По его словам, в центре висящего в воздухе шара он разглядел коричневое пятно с тремя щупальцами. Лаэль проследовал за ним и очутился в лабиринте внутри горы. Затем он услышал таинственный голос обитателя Венеры, который подробно рассказал ему об этой планете, пишет автор Яндекс.Дзен-канала "Белкин блог".

Через две недели мужчина снова оказался в этой пещере и инопланетяне отвезли его на Венеру, где мужчина познакомился с жителями планеты. После возвращения Лаэлю разрешили забрать мумию одного из пришельцев, найденную в горе Браун. Фотография загадочного существа сохранилась до сих пор.

Позже за прордавцом стали следить и призывали не верить его рассказам. Через некоторое время ральф Лаэль погиб при загадочных обстоятельствах, а останки пришельца пропали.

Случаи столкновения с НЛО в США происходят часто – недавно инопланетяне напали на американский военный катер. А ранее в Антарктиде нашли неизвестный объект, который уфологи назвали секретной базой инопланетян.