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На Марсе нашли загадочные пирамиды

На Марсе нашли загадочные пирамиды
Фото: pixabay.com
В сооружениях располагался центр управления древней цивилизации

Еще одно доказательство того, что когда-то Марс был обитаем, обнаружили уфологи, внимательно рассмотревшие фотографии Красной планеты.

Вероятно, миллионы лет назад там жили разумные существа, строившие не только известные всем марсианские каналы, но и пирамиды. Развалины подобных сооружений можно увидеть на снимках одного из уголков Марса – района Гейл. Некоторые эксперты считают, что это всего лишь вентиляционное отверстие, но это предполагает и наличие вентилируемого помещения, отмечает автор блога "Оно" на "Яндекс. Дзен".  

Кроме того, в окрестностях пирамиды найдены куски застывшего вещества, которые когда-то могли образоваться при помощи воды. Есть рядом и большое количество каналов для водоотведения.

На Землю живые существа также могли прилететь с Красной планеты, считают космологи. Пирамида, сфотографированная марсоходом,могла быть центром управления рядом с гигантским водохранилищем, подчеркивают эксперты.

Ранее известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг обнаружил на Марсе транзитную базу инопланетян.

Валентина МАЙОРОВА

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