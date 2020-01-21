На Марсе нашли загадочные пирамиды
Еще одно доказательство того, что когда-то Марс был обитаем, обнаружили уфологи, внимательно рассмотревшие фотографии Красной планеты.
Вероятно, миллионы лет назад там жили разумные существа, строившие не только известные всем марсианские каналы, но и пирамиды. Развалины подобных сооружений можно увидеть на снимках одного из уголков Марса – района Гейл. Некоторые эксперты считают, что это всего лишь вентиляционное отверстие, но это предполагает и наличие вентилируемого помещения, отмечает автор блога "Оно" на "Яндекс. Дзен".
Кроме того, в окрестностях пирамиды найдены куски застывшего вещества, которые когда-то могли образоваться при помощи воды. Есть рядом и большое количество каналов для водоотведения.
На Землю живые существа также могли прилететь с Красной планеты, считают космологи. Пирамида, сфотографированная марсоходом,могла быть центром управления рядом с гигантским водохранилищем, подчеркивают эксперты.
Ранее известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг обнаружил на Марсе транзитную базу инопланетян.
Смерть отменяется: Заворотнюк закатила вечеринку
Семья звезды сериала "Моя прекрасная няня" отметила радостное событие в больнице
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Потенция в 70 лет: этот продукт поможет забыть о виагре
- Кровоизлияние в мозг: признана опасность любимого лекарства россиян
- Бокал вина и медитация продлят жизнь на 10 лет
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- "Беспредел": Заворотнюк лишили жизни
- Волочкова заявила о смерти Заворотнюк
- Верх цинизма: обритую умирающую Заворотнюк сняли тайком
Выбор читателей
- Гороскоп на февраль: чего ждать от третьего месяца зимы
- Отвары за копейки: как поднять потенцию после 60 лет
- Горячий лед: российская фигуристка устроила сексуальные танцы на коньках
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Здоровее всех": народ взорвался из-за видео с Заворотнюк
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- Заворотнюк объявилась в необычном месте
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик