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Сибиряки ужаснулись: НЛО вторглись в Россию

Сибиряки ужаснулись: НЛО вторглись в Россию
Фото: pixabay.com
Яркое свечение в небесах поразило жителей Бурятии

В ночном небе над Улан-Удэ заметили странный светящийся объект. Он провисел на месте около пяти минут, а затем бесследно исчез. В Сети решили, что это инопланетяне проявили внезапный интерес к озеру Байкал.

"НЛО", "Со смогом уже НЛО борется", "Это так смешно", "Дрон почты России", "По ходу, не ту сигарету скурил", "Бумажный фонарь запустили" , "Самолет", "Космические новости Бурятии", "Венера", "Фуфло какое-то," – написали жители республики на странице "КримБурятия" в Инстаграм.

Озеро Байкал – не только самый крупный в мире резервуар пресной воды, но и известное место силы. На мыс Любви на остров Ольхон приезжают те, кто хочет, но никак не может родить ребенка. Еще на Ольхоне есть Зеркало желаний, которое исполняет добрые мечты, а на мысе Чаек живет русалка.

Ранее уфолог рассказал, что инопланетяне с Нибиру похитили его и предупредили о том, что на Земле вскоре наступит конец света.

Фоторепортаж
Мистическое путешествие: где в России водятся призраки
Мыс Фиолент. Фото: wikipedia.org Монастырь Качи-Кальон. Фото: wikipedia.org Остров Ольхон на Байкале. Фото: wikipedia.org
Озеро Светлояр в Нижегородской области. Фото: wikipedia.org Гора Белуха на Алтае. Фото: wikipedia.org Озеро Бездонное в Московской области. Фото: wikipedia.org Город Аркаим в Челябинской области. Фото: wikipedia.org +2
Валентина МАЙОРОВА

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