Социолог скончался в Москве на девяностом году жизни

В ночь на 4 февраля ушел из жизни президент Московской школы социальных и экономических наук Теодор Шанин. Он был широко известен в России и за рубежом как специалист в области крестьяноведения, исторической социологии и социологии знания.

Шанин родился в 1930 г. в Вильнюсе. После Второй мировой войны уехал в Палестину, затем учился и преподавал в Израиле и Великобритании. В 1990 г. стал иностранным членом Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени Ленина (ВАСХНИЛ)

Ученый был лауреатом множества наград: ордена Британской империи, медали Почетного работника высшего профессионального образования от Министерства образования РФ, имел звание почетного доктора права Университета Торонто, напоминает "Пятый канал".