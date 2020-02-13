Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Землю караулит растущая планета-младенец

Землю караулит растущая планета-младенец
Фото: pixabay.com
Новое небесное тело величиной в девять Юпитеров и в тысячу раз моложе Солнца

Недалеко от Земли обнаружена новая планета-младенец. Такое определение она получила вовсе не из-за размера.

Небесное тело размером в девять Юпитеров все еще продолжает формироваться, предположили американские ученые. По их описанию, гигантская планета – это "тусклый прохладные объект", которому еще рати и расти.

Открытию предшествовали масштабные исследования, в ходе которых использовался второй релиз данных орбитального телескопа Gaia. Благодаря ювелирной точности аппарата астрономам удалось рассмотреть молодую звезду 2MASS 1155-7919. Ее выдал партнер, которому присвоили то же обозначение с припиской "b" в конце, пишет журнал Research Notes of the AAS.

Ученым удалось определить примерный возраст планеты. Оказалось, что она в тысячу раз моложе Солнца. Сейчас новорожденной звезде порядка пяти млн лет.

Ранее "Утро" рассказало о параде планет, который уфологи связывают с концом света 2020 года. 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей