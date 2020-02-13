Новое небесное тело величиной в девять Юпитеров и в тысячу раз моложе Солнца

Недалеко от Земли обнаружена новая планета-младенец. Такое определение она получила вовсе не из-за размера.

Небесное тело размером в девять Юпитеров все еще продолжает формироваться, предположили американские ученые. По их описанию, гигантская планета – это "тусклый прохладные объект", которому еще рати и расти.

Открытию предшествовали масштабные исследования, в ходе которых использовался второй релиз данных орбитального телескопа Gaia. Благодаря ювелирной точности аппарата астрономам удалось рассмотреть молодую звезду 2MASS 1155-7919. Ее выдал партнер, которому присвоили то же обозначение с припиской "b" в конце, пишет журнал Research Notes of the AAS.

Ученым удалось определить примерный возраст планеты. Оказалось, что она в тысячу раз моложе Солнца. Сейчас новорожденной звезде порядка пяти млн лет.

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