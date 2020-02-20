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Уфолог из Тайваня разглядел военный корабль на Марсе

Уфолог из Тайваня разглядел военный корабль на Марсе
Фото: pixabay.com
Открытие сделано после детального изучения снимков Красной планеты

Необычный объект обнаружил на поверхности Марса известный уфолог из Тайваня Скотт Уоринг. Внимательно рассмотрев свою находку, ученый принял ее за военный корабль. По мнению эксперта, их на Марсе много, но современные технологии пока не позволяют разглядеть технику.

Такие объекты на планету доставлены с Земли, ведь найденный корабль очень напоминает судно Военно-морского флота одной из мировых войн, предположил эксперт.

Он уверен, что раньше на Красной планете был океан. Это доказывает тот факт, что корабль на снимке как будто плывет по поверхности Марса. Более подробная информация размещена в материале ToDay News Ufa.

Недавно в прессе появились новости о том, что на Красной планете обнаружен "пыльный дьявол". Речь идет о необычном явлении – вихре у поверхности Марса, зафиксированном автоматической межпланетной станцией. Видно, как в малооблачную погоду при жаркой погоде движется воздух. На Марсе "пыльные дьяволы" до 50 раз шире и до 10 раз выше, чем на Земле.

Анастасия ЮШКЕВИЧ

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