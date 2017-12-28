Египет задумал нажиться на россиянах
В Египте прикинули будущую стоимость отдыха на курортах Красного моря для россиян. Неделя в "четверке" обойдется минимум в 40 тыс. руб. на одного, рассказал замглавы Союза туристических палат Египта Мостафа Хелиль.
"Стоимость недельной поездки с размещением в гостинице уровня четыре звезды с авиаперелетом из Москвы в Каир и обратно будет начинаться от 650 долларов", - уточнил чиновник в интервью РИА "Новости".
Ожидается, что первых туристов из РФ Египет встретит уже в феврале 2018 года. Самолеты будут приземляться в Каире. Оттуда желающие отдохнуть на побережье смогут отправиться в отели Хургады и Шарм-эль-Шейха. Этот сложный маршрут заставляет туроператоров придумывать новые предложения для россиян.
"Туристические компании уже разработали такие программы, которые, как я полагаю, полностью отвечают потребностям российских туристов", - отметил Хелиль, подчеркнув, что цены должны быть "приемлемыми".
Вместе с тем ранее российские туроператоры подсчитали, что поездки в Египет будут пользоваться спросом у россиян, если цена номера составит не более $30 за сутки. При более дорогих тарифах большинство любителей моря, как и в этом году, отправятся в Турцию.
Авиасообщение РФ и Египта было прервано в ноябре 2015 г. после теракта на борту самолета, летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. До этого российские туристы занимали первое место по числу постояльцев египетских отелей. На втором месте были британцы.
Возобновить полеты планируется в феврале 2018 года. До этого глава Управления по развитию туризма Египта Хишам Эль-Демери говорил, что авиасообщение может открыться уже через несколько недель, максимум через два месяца, напоминает URA.RU.
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