"Аэрофлот" ответил "гламурному быдлу"

Скандал в самолете дорого обойдется жене Аршавина

Авиакомпания "Аэрофлот" намерена в судебном порядке заставить Алису Аршавину, жену известного футболиста, компенсировать ущерб, который она нанесла, устроив скандал на борту самолета и заставив более ста других пассажиров рейса SU1946 из Москвы в Алматы полтора часа томиться в ожидании взлета.

"Все это время им приходилось мириться с поведением госпожи Аршавиной, требующей к себе особого внимания. Поставив свой комфорт выше интересов всех остальных пассажиров, Аршавина всячески задерживала подготовку воздушного судна ко взлету", - говорится в официальном заявлении, которое распространила пресс-служба авиаперевозчика.

Это произошло 6 января, после того как терзаемая муками ревности Алиса Аршавина, едва увидев в соцсети забавы своего мужа-футболиста в Казахстане с местной моделью, бросилась разбираться с соперницей и устроила дебош на борту, нарушая правила безопасности и требуя для себя исключительных условий. В результате командир воздушного судна принял решение вывести буянившую пассажирку бизнес-класса и ее детей из самолета. Причем, как отмечается в сообщении авиакомпании, "госпожа Аршавина пыталась оказать давление на члена кабинного экипажа и перед вылетом, и после снятия с рейса". Так или иначе, но выяснять отношения с конкуренткой ей пришлось заочно.

А с представителями авиаперевозчика ей, вероятно, придется продолжить личное общение - "Аэрофлот" намерен через суд взыскать с ревнивицы расходы, понесенные в результате задержки рейса и дополнительного обслуживания воздушного судна в базовом аэропорту "Шереметьево". При этом авиакомпании пришлось потратиться на повторную буксировку воздушного судна, предоставление трапа, выгрузку багажа. Еще одной статьей убытков стало перерасходованное топливо. Его стоимость компания также намерена взыскать.

Что касается поведения бортпроводника и командира воздушного судна, то, как подчеркивает "Аэрофлот", они действовали абсолютно правомерно в полном соответствии со всеми инструкциями.

Авиакомпания отметила в связи с инцидентом с Аршавиной, что безопасность полетов является абсолютным приоритетом и перевозчик и впредь намерен жестко пресекать любые попытки нарушения правил поведения на борту. А "деструктивные пассажиры будут отстраняться от полетов на рейсах "Аэрофлота" вне зависимости от их социального статуса".

С июня 2018 г. авиакомпании получат законную возможность включать нарушителей в черные списки и в дальнейшем отказывать им в перевозке. Если бы эти поправки уже действовали, то "Аэрофлот" внес бы в них и Алису Аршавину.