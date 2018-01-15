Москва побила рекорд жизни без солнца

Тьма и мрак накрыли город в декабре прошлого года

Первый зимний месяц текущего сезона побил рекорд темноты за всю историю метеонаблюдений в столице России. Прошлый был установлен 17 лет назад.

"В этом месяце в Москве солнце находится над горизонтом и не закрыто облаками в среднем 18 часов. Но в прошедшем декабре за весь месяц солнце ни разу так и не показало свой ясный облик", - говорится на портале "Метеоновости.

Таким образом, горожане были лишены не только снега и настоящего русского мороза.



Эксперты отмечают, что в декабре 2000-го в течение 31 дня небесное светило порадовало москвичей и гостей столицы лишь три часа.

Сегодня же Гидрометцентр сообщил, что в Крещенскую ночь на 19 января в Москве ожидается снег и мороз от -5 до -10 градусов. В общем, вполне умеренная погода для участвующих в обряде купания в иорданях.

