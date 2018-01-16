Москвичам покажутся крещенские морозы

Ощущение зимы принесет ветер

Синоптики сделали прогноз на 19 января, когда православные христиане отмечают Крещение Господне и традиционно купаются в проруби. Судя по всему, в этот раз желающим нырнуть потребуется огромное мужество. Дело не в сильных морозах, которые обычно бывают в Центральной России в этих числах зимы. Напротив, столбики термометров в ночь на 19-е не опустятся ниже -10 °С, а то -7 °С. Неприятности создаст холодный порывистый ветер силой 12-17 м/секунду. Он же принесет в Москву метель, сообщил во вторник, 16 января, глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Хочу обратить внимание, что при таком порывистом ветре температура -9 °С будет восприниматься как -16 °С. Есть такое понятие как эффективная температура. Ощущение холода будет существеннее, чем по показаниям термометра", - пояснил Вильфанд.

Впрочем, почувствовать это москвичи и гости столицы смогут уже в ближайшие дни. Аналогичная крещенской погода будет держаться в московском регионе и в среду, и в четверг.

Вообще же среднесуточная температура января пока превышает многолетние средние значения примерно на 8 градусов. Впрочем, вторая половина месяца будет все-таки больше похожа на зиму, чем его начало, обещают метеорологи. Однако в целом "теплые" тенденции сохранятся.

"По расчетам, которые провели в Гидрометцентре, и февраль, и март прогнозируются на европейской части России около и выше нормы… Март ожидается теплым", - передает РИА "Новости" слова Вильфанда.