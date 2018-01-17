Правду о резне в Перми попытались скрыть
Через 2 дня после произошедшей в Перми трагедии следствие определилось с основной версией событий. Ранее родные пострадавших в кровавой резне четвероклассников заявили, что не будут замалчивать правду и расскажут об этой ужасной истории.
Сестра одного из мальчиков, раненных в школе, рассказала изданию "МК" о родительском собрании, которое прошло после ЧП.
По ее словам, всех родителей пригласили на собрание 16 января. С родителями беседовали директор, психологи, следователи, оперативники и представители из Москвы.
"В один голос стали нас убеждать, что между подростками произошла драка. Но мы же со слов детей знали, что было нападение в чистом виде. Естественно, все родители стали бурно реагировать на эти слова. Но те, кто с нами общался, грамотно уводили разговор в сторону", - рассказала девушка.
Она подчеркнула, что родители приняли решение: если бы правоохранительные органы стали настаивать на первоначальной версии - драке, то они написали бы официальное письмо, чтобы ее опровергнуть.
По словам девушки, специалисты также советовали, как помочь оправиться детям после случившегося.
В понедельник, 15 января, в одной из школ Перми 2 подростка устроили резню: они напали с ножами на учеников 4-го класса. Пострадали 15 человек, в том числе учительница. Нападавшие были госпитализированы, суд арестовал их на 2 месяца, после больницы их отправят в СИЗО.
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