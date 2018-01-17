Родственники пострадавших в пермской резне не дали скрыть страшную правду

Через 2 дня после произошедшей в Перми трагедии следствие определилось с основной версией событий. Ранее родные пострадавших в кровавой резне четвероклассников заявили, что не будут замалчивать правду и расскажут об этой ужасной истории.

Сестра одного из мальчиков, раненных в школе, рассказала изданию "МК" о родительском собрании, которое прошло после ЧП.

По ее словам, всех родителей пригласили на собрание 16 января. С родителями беседовали директор, психологи, следователи, оперативники и представители из Москвы.

"В один голос стали нас убеждать, что между подростками произошла драка. Но мы же со слов детей знали, что было нападение в чистом виде. Естественно, все родители стали бурно реагировать на эти слова. Но те, кто с нами общался, грамотно уводили разговор в сторону", - рассказала девушка.

Она подчеркнула, что родители приняли решение: если бы правоохранительные органы стали настаивать на первоначальной версии - драке, то они написали бы официальное письмо, чтобы ее опровергнуть.

По словам девушки, специалисты также советовали, как помочь оправиться детям после случившегося.

В понедельник, 15 января, в одной из школ Перми 2 подростка устроили резню: они напали с ножами на учеников 4-го класса. Пострадали 15 человек, в том числе учительница. Нападавшие были госпитализированы, суд арестовал их на 2 месяца, после больницы их отправят в СИЗО.