СМИ опубликовали шокирующие детали пермской резни

Мало посадить охранника на входе в каждую школу, нужно, чтобы он еще и выполнял свою работу. Издание "МК" сообщило, что женщина-охранник из школы в Перми, где 15 января 2 подростка устроили кровавую бойню, знала обоих в лицо и сама пропустила их.

По данным источника, головорезы попытались по одной кибер-карте пройти через турникет друг за другом, однако им это не удалось. Злоумышленники не растерялись и сказали женщине-охраннику, что один из них - тот, что уже не учился в школе, - забыл свой пропуск дома.

Яна Галкина - так зовут школьного стража - 4 года проработала в ЧОП "Аякс-безопасность", у начальства она на хорошем счету. Несколько лет назад в честь 50-летия школы Галкина была награждена благодарственным письмом.

Хотя в школе учится более тысячи детей, охранник утверждает, что двух подростков-потрошителей она помнила в лицо, потому и поверила, что один из них просто забыл свою карту. После того как вооруженные ножами злоумышленники прошли в здание, Галкина ушла в столовую, вместо нее на посту остался школьный вахтер. Перекусить женщина не успела, на пост прибежали дети, которые кричали, что 2 человека с ножами напали на четвероклассников.

"Я сразу же нажала тревожную кнопку, которая располагается у меня на посту, и позвонила в ЧОП. До приезда ГНР я пыталась предотвратить панику на выходе из школы, но тут же поступила информация о возгорании на третьем этаже и я побежала туда," - цитирует Галкину издание.

По словам охранника, в одном из кабинетов на третьем этаже было задымление - загорелись куртка и учебник. Камеры не работали, поэтому кто совершил поджог, непонятно. Возможно, пожар был отвлекающим маневром пермских головорезов.

Источник отмечает, что женщина-охранник имеет неплохую физическую подготовку и способна справиться с любым нарушителем.

В понедельник, 15 января, в одной из школ Перми 2 подростка с ножами во время урока напали на учеников 4-го класса. Пострадали 15 человек - дети и учительница.