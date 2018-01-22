Учебное заведение в микрорайоне Сосновый Бор города Улан-Удэ возобновило работу

Пострадавшие при нападении в школе в Улан-Удэ получат единовременные денежные компенсации, сообщили 22 января в правительстве Бурятии.

"Подписываем распоряжение о выделении единовременной выплаты пострадавшим по 400 тыс. рублей", - приводит ТАСС слова главы республики Алексея Цыденова. Выплаты получат 5 раненых школьников и учительница.

Тем временем занятия в школе возобновились. Место, где случилось ЧП, изолировано. Там будут проходить ремонтные работы, которые продлятся около недели, пояснил РИА "Новости" директор учебного заведения Сергей Разуваев.

С родителями и учениками будут работать штатный психолог и пять его коллег. В школе оборудован центр помощи.

Увеличение числа подобных специалистов в школе, по мнению экспертов, может благотворно сказаться на безопасности в учебных заведениях. При этом данная мера эффективна только в случае, когда проблема у ребенка не запущена.

В теории специалист может заметить первые признаки наличия у ребенка проблем, отметила председатель Родительского всероссийского сопротивления (РВС) Мария Мамиконян в беседе с RT. Это даст небольшой шанс "перехватить" конкретные случаи, но в целом тенденция настолько серьезная, что никакие отдельные психологи эту проблему решить не смогут, добавила она.



В пригороде Улан-Удэ 19 января ученик девятого класса с топором напал на учеников седьмого класса и учительницу школы №5. Затем злоумышленник поджег учебное помещение и ранил себя ножом.

В больницу после ЧП попали 7 человек. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Состояние одной из пострадавших от нападения школьника 21 января оставалось крайне тяжелым. Операцию девочке провели бригады хирургов из Федерального научно-исследовательского центра имени В.А. Алмазова (Санкт-Петербург) и БСМП имени В.В. Ангапова (Улан-Удэ). Сейчас ученица находится в коме, врачи ведут постоянный мониторинг ее самочувствия, сообщает БМК.

В школах Бурятии после случившегося усилили меры безопасности. Это коснулось детских садов, техникумов и вузов, напоминает телеканал "360".