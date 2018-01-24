Борьба с загрязнением атмосферы усилит глобальное потепление

После проведения новых исследований британские ученые пришли к неожиданным выводам. Они выяснили, что загрязняющие вещества смягчают негативный эффект глобального потепления.

Очищение воздуха может привести к тому, что на Земле потеплеет на 0,5-1,5 градуса, предупредили они, пишет Daily Mail. Хотя такое изменение кажется незначительным, постепенно температура воздуха на планете может достичь критического уровня, считают ученые.

Кроме того, очищение воздуха не просто увеличит скорость глобального потепления, но и вызовет природные катаклизмы.

Специалисты рассмотрели модель использования специальных охлаждающих аэрозолей для предотвращения последствий повышения температуры. И выяснилось, что если начать использовать этот метод, а потом резко остановиться, то потепление на Земле усилится в 10 раз.

Поэтому, предупредили ученые, прекращать использование аэрозольного метода следует постепенно. Иначе планете грозят грозят наводнения, засуха, аномальные осадки и другие стихийные бедствия.

Метод вброса аэрозолей в стратосферу многие эксперты советуют использовать для сдерживания глобального потепления. При помощи такой "инъекции" солнечные лучи рассеиваются до того, как они достигают поверхности Земли.