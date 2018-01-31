Жена отомстила Трампу за измену

Обманутая супруга президента США публично троллит мужа

И делает это со вкусом. Так прокомментировали американцы появление первой леди на выступлении президента Соединенных Штатов перед Конгрессом. Мало того, что Мелания приехала на мероприятие отдельно от мужа, так еще ее костюм напомнил всем образ главной соперницы Трампа на президентских выборах Хиллари Клинтон.

Как пишет Us Weekly, Мелания Трамп в здании Конгресса появилась в светло-кремовом брючном костюме от Christian Dior, белой шелковой блузе от Dolce & Gabbana и туфлях от Christian Louboutin. Издание напоминает, что в 2016 г. на церемонии номинации в кандидаты на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон также была одета в светлый брючный костюм с белой блузкой.

"Мелания троллит Трампа брючным костюмом в стиле Хиллари", - отреагировал один из читателей издания. "Нет, Мелания не троллит своего мужа. Она просто ненавидит его, как и все мы", - написал другой.

Черная кошка между первой парой Америки публично пробежала две недели назад, когда порноактриса Сторми Дэниелс рассказала о своем романе с Дональдом Трампом, который длился уже во время его брака с Меланией. После того как подробности похода Трампа на сторону обмусолили все СМИ в стране и за рубежом, первая леди также не стала скрывать обиды. Она отказалась ехать вместе с мужем на Всемирный экономический форум в Давос и игнорировала деловые ужины у себя дома.

При этом Стефани Клиффорд, известная под псевдонимом Сторми Дэниелс, опровергла сообщения о близких отношениях с президентом США Дональдом Трампом, сообщает BuzzFeed.

"Я отрицаю эту связь не потому, что мне заплатили за молчание, как сообщили иностранные таблоиды. Я отрицаю существование этой связи, потому что ее никогда не было", - цитирует порноактрису FlashNord.

Хиллари Клинтон в свое время также стала героиней скандальной истории, когда на свет выплыли отношения ее мужа - президента Билла Клинтона с сотрудницей Белого дома Моникой Левински. Хиллари в итоге предпочла погасить конфликт и публично простить мужа. Вероятно, примерив на себя образ обманутой жены бывшего президента, Мелания также предпочтет рациональный расчет эмоциям.

Стоит отметить, что своим нарядом Мелания не только показала солидарность с соперницей Трампа, но и вступила в противоречие с остальными дамами-демократками, пришедшими на выступление президента в Конгрессе. Все они явились на мероприятия в черных платьях с черными сумочками, поддержав таким образом движение Time’s Up против сексуального насилия в киноиндустрии. У Мелании свои проблемы, ей не до кино.