О его смерти сообщили близкие

Советский и российский тележурналист, член Международной академии телевидения и радио, бывший главный редактор программы "Время" Виктор Любовцев умер в возрасте 84 лет.

О смерти Любовцева сообщил Первый канал. В середине 60-х гг. журналист работал на корпункте Гостелерадио в Польше, в 1973 году пришел работать в главную информационную программу СССР - "Время", а спустя 4 года встал во главе ее команды.

Любовцев был автором документальных фильмов и книг, работал преподавателем, делился своим богатым опытом с молодыми журналистами.



