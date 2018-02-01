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Умер знаменитый советский журналист

Виктор Любовцев. Кадр youtube.com Виктор Любовцев. Кадр youtube.com Виктор Любовцев. Кадр youtube.com
Виктор Любовцев. Кадр youtube.com Виктор Любовцев. Кадр youtube.com Виктор Любовцев. Кадр youtube.com
О его смерти сообщили близкие

Советский и российский тележурналист, член Международной академии телевидения и радио, бывший главный редактор программы "Время" Виктор Любовцев умер в возрасте 84 лет.

Виктор Любовцев. Кадр youtube.com

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О смерти Любовцева сообщил Первый канал. В середине 60-х гг. журналист работал на корпункте Гостелерадио в Польше, в 1973 году пришел работать в главную информационную программу СССР - "Время", а спустя 4 года встал во главе ее команды.

Любовцев был автором документальных фильмов и книг, работал преподавателем, делился своим богатым опытом с молодыми журналистами. 

Виктор Любовцев. Кадр youtube.com

Виктор Любовцев. Кадр youtube.com

Виктор Любовцев. Кадр youtube.com

Виктор Любовцев. Кадр youtube.com

Виктор Любовцев. Кадр youtube.com


Валентина МАЙОРОВА
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