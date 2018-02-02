Россияне полетят в Египет на днях

Количество авиамаршрутов в Страну пирамид увеличится в несколько раз

Авиасообщение, прерванное между странами после теракта в 2015 г., возобновится с середины февраля. Об этом рассказал министр транспорта Максим Соколов.

По его словам, обсуждение и договоренности все еще идут, однако уже через 2 недели из Москвы отправятся первые авиарейсы.

"Договорной процесс еще идет, но тот прогноз, который я давал в отношении второй половины февраля, я подтверждаю", - цитирует Соколова РИА "Новости".

Планируется, что еженедельно будет совершаться 5 вылетов.

При этом власти Египта организуют дополнительные стыковочные рейсы, для того чтобы россияне смогли с легкостью долететь из Каира в другие города.

Эксперты отмечают, что в 2018 г. Египет смогут посетить около 2 миллионов граждан России, что увеличит доходы страны примерно на $2 миллиарда.

Авиасообщение между Россией и Египтом прекратилось в 2015 г. после теракта в самолете "Аэробус A321", летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. В результате катастрофы погибли 224 человека.

Президент России Владимир Путин 2 января разрешил возобновить авиаперевозки в Каир.