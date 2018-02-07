Миллионы россиян скоро лишатся работы

Миллионы человек вынудят искать другой способ заработка

Через несколько лет в России исчезнут профессии, которые оставят без работы несколько миллионов человек. Об этом рассказал министр транспорта России Максим Соколов.

Технологии не стоят на месте, и уже в ближайшие годы на замену людям придут автоматические системы или роботы. В первую очередь такая участь постигнет профессиональных водителей, пилотов авиации, а также машинистов поездов. Соколов уверен, что эти профессии в стране полностью исчезнут уже до 2030 года.

"В следующем десятилетии эти люди останутся без основной своей работы. И вопрос переквалификации тоже должен быть в фокусе вузовского образования", – цитирует его RNS.

О точном числе безработных Соколов не сообщил, однако отметил, что только водителей в России около 7 миллионов. При этом люди в транспорте все равно понадобятся. Ключевыми сферами станут интернет и беспилотные средства, которые заполнят страну.

Максим Соколов считает, что уже сейчас нужно создавать специальные программы для обучения новых специалистов.

"Нам надо думать не на шаг, а на несколько шагов вперед для того, чтобы сформировать нового специалиста в области транспорта", – подчеркнул чиновник.

При этом Соколов обратил внимание на то, что транспортные услуги приносят государству намного больше доходов, чем экспорт вооружения.