Караченцов пропустит похороны друга

Народного артиста Белоруссии Геннадия Гарбука похоронят в столице Белоруссии

Актер не поедет в Минск, чтобы проводить в последний путь Геннадия Гарбука, с которым снимался в популярном советском фильме "Белые росы". Об этом рассказала жена Николая Караченцова.

"У нас же уколы, химиотерапия идет. У Николая Петровича онкологическое заболевание легкого. Поэтому сейчас сидим на месте. Даже иногда не выходим на улицу", –объяснила "Известиям" Людмила Поргина.

При этом сама она свяжется с родственниками умершего актера и пошлет им телеграмму с соболезнованиями.

Поргина призналась, что Караченцов очень тяжело реагирует на такие новости. "Мы понимаем, что уходит поколение талантливых людей, которые сделали нашу культуру. Ничего с этим не сделать. Очень грустно. Мы теряем друзей", – сказала Поргина.

Пресс-служба Национального академического театра имени Янки Купалы 8 февраля сообщила о кончине советского и белорусского актера театра и кино Геннадия Гарбука. Артист умер в Минске, ему было 83 года.

Он снимался в кинофильмах "Белые росы", "Знак беды", "Брестская крепость", "Государственная граница" и многих других. Геннадия Гарбука похоронят в Минске, на "Аллее звезд" Восточного кладбища.