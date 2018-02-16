В Москву придут арктические холода

Уходящая зима напомнит о себе в последний раз

Синоптики пообещали москвичам сильные снегопады на выходных, однако другие метеорологи предупредили об аномальных морозах в начале следующей недели.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в субботу и воскресенье выпадет до 8 мм снега. Он подчеркнул, что месячная норма составляет 36 мм, поэтому говорить о снежном апокалипсисе нельзя. Погода будет мягкой и без экстремальных значений, передает его слова RT.

В пятницу москвичей, кроме снегопадов, ждет высокое атмосферное давление – 758 мм рт. ст., рассказали "Газете.ру" в центре "Фобос". В выходные оно немного снизится – до 752 мм ртутного столба.

Температура днем 17 и 18 февраля не превысит -4 °C, сообщает Гидрометцентр. Атмосферное давление уменьшится до 757 мм ртутного столба. При этом на улицах будет скользко, поэтому в выходные стоит отказаться от личного транспорта и пересесть на общественный.



Однако уже на следующей неделе, как утверждает Тишковец, Москве предстоит испытать арктическое вторжение с сильными морозами. Других подробностей не сообщается.

Ранее метеорологи заявили, что начиная с пятницы,16 февраля, в столице начнется потепление, которое будет сопровождаться снегопадом. Ожидается до 6 см осадков, а высота снежного покрова составит 50 сантиметров.

В начале месяца московский регион буквально завалило снегом. Утром 12 февраля сугробы в столице достигли 43 см в высоту, напоминает телеканал "360".