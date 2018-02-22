За руль после 23 февраля: как не потерять права из-за похмелья
Сегодня праздник, а завтра за руль? Значит, нужно все рассчитать так, чтобы и мужской день отметить как следует, и потом не остаться безлошадным на долгие полтора года.
Первое и главное: что бы ни случилось, утром не опохмеляться. Даже если выезжать вам только вечером, а голова гудит так, что 50 граммов кажутся истинным спасением, – строгое и однозначное НЕТ. Во-первых, не факт, что сможете остановиться на одной, а во-вторых, так у вас будет гораздо меньше шансов, что алкоголь выйдет из крови к нужному времени.
Вообще, очень желательно, чтобы после бурного вечера у вас было время на 8-часовой сон. Утром стартовать в 10? Соответственно, подъем в 9, значит, последний, то есть крайний тост, можно поддержать где-то в 12 часов ночи.
Хорошо бы перед сном принять душ. Но если так напраздновались, что ноги ведут только к кровати, хотя бы снимите носки и откройте форточку. Свежий воздух и бодрящая температура помогут выведению алкоголя лучше, чем тепло и духота.
Утром первым делом душ. Контрастный. Себя не жалеть. Некоторые советуют еще сразу после пробуждения выпить пачку активированного угля – из расчета 10 таблеток на здорового мужчину. Или какой-нибудь аналогичный адсорбент. Он поможет выведению токсинов из организма.
Умываясь, чистим не только зубы, но и язык, небо, внутреннюю поверхность щек – это поможет избавиться от неприятного запаха и вкуса во рту.
Затем обязательный завтрак. Легкий. Жидкий. Без молока. Лучше всего овсянка на воде. Не переносите каши – съешьте кусок мяса без гарнира, максимум с куском хлеба. И пейте-пейте-пейте. В идеале – минеральную воду.
А теперь честно оцените свое состояние. Чувствуете, что с похмелья, хотя внешний вид этого не выдает? Тогда лучше откажитесь от поездки. Приборы чувствительнее зеркала. Даже если вы опытный водитель, въехать могут в вас – а из-за остаточного алкоголя с правами распрощаетесь именно вы.
В этом случае подумайте, можете ли вы отложить поездку хотя бы на пару часов. Или можете поехать на такси? Впрочем, если последний вариант допустим, лучше сразу обратиться к нему.
А если с вами подобные ситуации случаются не только после 23 февраля, но и 8 марта, 1 мая и вообще каждую субботу в году, весьма полезным приобретением для вас может стать портативный алкотестер. Сам себя проверил – и знаешь, чего ждать и как поступить. Возможно, это именно та вещь, которую стоит заказать любимой на следующее 23 февраля?
Кстати, ученые убеждены, что в будущем наступит время, когда человечество в принципе забудет о проблемах, связанных с алкоголем. В Пенсильванском университете (США) проанализировали геномы 2,5 тысяч добровольцев и выяснили, что в результате естественного отбора у человеческой популяции формируется непереносимость алкоголя. Как отмечается в Nature Ecology & Evolution, мутации ДНК приведут к тому, что через тысячу лет на Земле будет полностью побежден алкоголизм. "Жаль только – жить в эту пору прекрасную уж не придется – ни мне, ни тебе".
Россияне отчаялись накопить на жизнь
Объем сберегательных вкладов населения падает рекордными темпами
Российских керлингистов лишили медалей
Решение принято в отсутствие спортсмена
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Раскрыта тайна "черепа пришельцев" у людей
- НЛО прилетел в Беларусь за картошкой
- Инопланетяне посылают на Землю смерть
Сирия
- Израиль ударил по Сирии и потерял истребитель
- США нашли оправдание удару коалиции в Сирии
- В Сирии рухнул построенный российскими военными мост
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина