Лайфхак от бывалых и специалистов

Сегодня праздник, а завтра за руль? Значит, нужно все рассчитать так, чтобы и мужской день отметить как следует, и потом не остаться безлошадным на долгие полтора года.

Первое и главное: что бы ни случилось, утром не опохмеляться. Даже если выезжать вам только вечером, а голова гудит так, что 50 граммов кажутся истинным спасением, – строгое и однозначное НЕТ. Во-первых, не факт, что сможете остановиться на одной, а во-вторых, так у вас будет гораздо меньше шансов, что алкоголь выйдет из крови к нужному времени.

Вообще, очень желательно, чтобы после бурного вечера у вас было время на 8-часовой сон. Утром стартовать в 10? Соответственно, подъем в 9, значит, последний, то есть крайний тост, можно поддержать где-то в 12 часов ночи.

Хорошо бы перед сном принять душ. Но если так напраздновались, что ноги ведут только к кровати, хотя бы снимите носки и откройте форточку. Свежий воздух и бодрящая температура помогут выведению алкоголя лучше, чем тепло и духота.

Утром первым делом душ. Контрастный. Себя не жалеть. Некоторые советуют еще сразу после пробуждения выпить пачку активированного угля – из расчета 10 таблеток на здорового мужчину. Или какой-нибудь аналогичный адсорбент. Он поможет выведению токсинов из организма.

Умываясь, чистим не только зубы, но и язык, небо, внутреннюю поверхность щек – это поможет избавиться от неприятного запаха и вкуса во рту.

Затем обязательный завтрак. Легкий. Жидкий. Без молока. Лучше всего овсянка на воде. Не переносите каши – съешьте кусок мяса без гарнира, максимум с куском хлеба. И пейте-пейте-пейте. В идеале – минеральную воду.

А теперь честно оцените свое состояние. Чувствуете, что с похмелья, хотя внешний вид этого не выдает? Тогда лучше откажитесь от поездки. Приборы чувствительнее зеркала. Даже если вы опытный водитель, въехать могут в вас – а из-за остаточного алкоголя с правами распрощаетесь именно вы.

В этом случае подумайте, можете ли вы отложить поездку хотя бы на пару часов. Или можете поехать на такси? Впрочем, если последний вариант допустим, лучше сразу обратиться к нему.

А если с вами подобные ситуации случаются не только после 23 февраля, но и 8 марта, 1 мая и вообще каждую субботу в году, весьма полезным приобретением для вас может стать портативный алкотестер. Сам себя проверил – и знаешь, чего ждать и как поступить. Возможно, это именно та вещь, которую стоит заказать любимой на следующее 23 февраля?

Кстати, ученые убеждены, что в будущем наступит время, когда человечество в принципе забудет о проблемах, связанных с алкоголем. В Пенсильванском университете (США) проанализировали геномы 2,5 тысяч добровольцев и выяснили, что в результате естественного отбора у человеческой популяции формируется непереносимость алкоголя. Как отмечается в Nature Ecology & Evolution, мутации ДНК приведут к тому, что через тысячу лет на Земле будет полностью побежден алкоголизм. "Жаль только – жить в эту пору прекрасную уж не придется – ни мне, ни тебе".