Экипаж МКС нашли в Казахстане
На Землю вернулись три члена экипажа Международной космической станции (МКС). Спускаемая капсула космического корабля "Союз МС-06" приземлилась в Казахстане.
Аппарат отстыковался от МКС в 2:08. Позже, в 5:06 он вошел в плотные слои атмосферы и совершил мягкую посадку. На его борту находились российский космонавт Александр Мисуркин, американские астронавты Марк Ванде Хай и Джо Акаба. Вместе на станции они провели 168 суток, передает РИА "Новости".
На высоте 10,7 км скорость спускаемого аппарата падает с 28 000 до 800 км/ч. Далее последовательно начинают раскрываться парашюты. pic.twitter.com/3Qz3Tfpmrh— РОСКОСМОС (@roscosmos) 28 февраля 2018 г.
Спасатели нашли членов экипажа и перенесли их в обогреваемую медицинскую палатку. В эвакуации участвовало 12 вертолетов Ми-8, три самолета Ан-26 и два Ан-12.
"Самочувствие экипажа хорошее", – рассказали в Центре управления полетами.
При этом Мисуркин и Шкаплеров установили новый рекорд по работе в открытом космосе. Они находились там в течение 8 часов и 13 минут, что на 6 минут больше предыдущего значения.
На МКС сейчас остался россиянин Антон Шкаплеров, американец Скотт Тингл и японец Норишиге Канаи.
Канцлер Австрии бросил Европе российскую перчатку
Первый зарубежный визит Курц совершает в Москву
В России стартовали "альтернативные" Игры-2018
Отстраненные от Олимпиады в Пхёнчхане спортсмены поборются за награды на родине
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Пришельцы усилили слежку за людьми
- Балтийский НЛО утаил секрет
- Раскрыта тайна "черепа пришельцев" у людей
Сирия
- США оправдались за гибель россиян в Сирии
- Российские наемники обходятся в миллиарды
- Сирию оставят без интернета
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина