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Экипаж МКС нашли в Казахстане

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
продолжениеВойна России и США начнется в космосе
Астронавты успешно приземлились в назначенное место

На Землю вернулись три члена экипажа Международной космической станции (МКС). Спускаемая капсула космического корабля "Союз МС-06" приземлилась в Казахстане.

Аппарат отстыковался от МКС в 2:08. Позже, в 5:06 он вошел в плотные слои атмосферы и совершил мягкую посадку. На его борту находились российский космонавт Александр Мисуркин, американские астронавты Марк Ванде Хай и Джо Акаба. Вместе на станции они провели 168 суток, передает РИА "Новости".

Спасатели нашли членов экипажа и перенесли их в обогреваемую медицинскую палатку. В эвакуации участвовало 12 вертолетов Ми-8, три самолета Ан-26 и два Ан-12.

"Самочувствие экипажа хорошее", – рассказали в Центре управления полетами.

При этом Мисуркин и Шкаплеров установили новый рекорд по работе в открытом космосе. Они находились там в течение 8 часов и 13 минут, что на 6 минут больше предыдущего значения.

На МКС сейчас остался россиянин Антон Шкаплеров, американец Скотт Тингл и японец Норишиге Канаи.

Евгений Быстрийкий
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