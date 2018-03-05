Конституционный суд поставил точку в непростом вопросе

Если россиянин получил начисленную по ошибке пенсию, Пенсионный фонд России (ПФР) в ряде случаев не имеет права требовать ее возврата.

В постановлении Конституционного суда от 26 февраля 2018 г. №10-П отмечается, что в российское законодательство должны внести изменения, которые запрещают ПФР требовать с граждан возврата незаконно начисленной пенсии, сообщает сайт "Мои года".

Ошибки в назначении пенсии возникают из-за неправильно оформленных бумаг, причем эти процессуальные оплошности делают не сами пенсионеры, а чиновники соответствующих органов. Потенциальными жертвами таких обстоятельств сегодня могут стать миллионы россиян.

Когда гражданин приносит в ПФР выданный ему ворох справок, специалисты Фонда обязаны выявлять нарушения в заполнении документов. При этом сам факт начисления пенсии означает, что пенсионные документы в порядке.

Ранее существовала практика, когда в случае обнаружения ошибки в документах ПФР требовал с пенсионера всю сумму выплаченной за эти годы пенсии, которая совершенно официально была назначена из-за ошибки самого Фонда. Однако в конце февраля Конституционный суд поставил точку в этой запутанной ситуации.

Суд запретил ПФР взыскивать с россиян суммы выплаченной пенсии на основании выявленных ошибок, которые они не совершали: если со стороны пенсионера нет подлога, то нет и основания для взыскания денег.

Конституционный суд подчеркнул, что россияне не должны страдать от ошибок, допущенных чиновниками во время получения необходимых документов для начисления пенсии.

Решения КС вступают в силу с момента опубликования, и им должны руководствоваться в похожих спорах суды всех уровней. Однако территориальные органы Пенсионного фонда наверняка по-прежнему будут обращаться в суд, так как они руководствуются законами, пока не измененными Госдумой, поясняет URA.RU.