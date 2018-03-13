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Генерала МВД отправили за решетку

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Бывший начальник Московского уголовного розыска помогал взяточникам из ФСБ

В столице арестован генерал-майор полиции в отставке Виктор Трутнев. В прошлом он возглавлял Московский уголовный розыск (МУР) и УВД трех столичных округов. Отставному генералу вменяют в вину посредничество при передаче взятки в особо крупном размере. Если вина Трутнева будет доказана, ему грозит тюремное заключение и крупный штраф.

Трутнев предположительно выступил посредником в деле о вымогательстве взятки высокопоставленными сотрудниками ФСБ. По версии следствия, сотрудники управления спецслужбы по подмосковной Балашихе в прошлом году проверили Научно-исследовательский технологический институт (НИТИ) имени П.И. Снегирева (одного из ведущих предприятий по производству взрывателей для боеприпасов) и выявили нарушения, связанные с оформлением работников.

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Эфэсбэшники поставили директора НИТИ Игоря Григорьева перед выбором: возбуждение уголовного дела о мошенничестве или растрате (ст. 159 или ст. 160 УК РФ) или спускание дела на тормозах за солидное вознаграждение в несколько миллионов рублей за каждое выявленное нарушение. Руководитель института выбрал третий вариант. Он обратился в управление собственной безопасности ФСБ. После этого под контролем его сотрудников передал через посредников вымогателям первый транш в размере 3 млн руб., передает "КоммерсантЪ".

Естественно, чекистов взяли с поличным. Фигурантами уголовного дела стали начальник 7-го межрайонного управления УФСБ полковник Алексей Круглов, начальник отделения УФСБ по городу Балашихе Денис Семенов, а также оперативники Роман Надеждин, Алексей Винокуров и Артур Юсуфов. Круглов, Надеждин и Винокуров признали свою вину и стали активно сотрудничать со следствием. Они дали показания против генерала Трутнева, назвав его посредником при передаче денег.

Дело против разговорчивых сотрудников ФСБ выделили в отдельное производство, его рассматривают в особом порядке. А вот дело 57-летнего Трутнева объединили с делами Семенова и Юсуфова. Последние двое также подозреваются в посредничестве. Все трое свою вину решительно отрицают.

Военное следственное управление СКР по Москве с санкции Московского гарнизонного военного суда (МГВС) в начале этого года провело обыски дома у Виктора Трутнева. Генерала несколько раз вызывали на допрос. При этом он оставался на свободе. В разгар следствия генерал оказался в больнице. В СКР сочли, что бывший начальник МУРа таким образом пытается уклониться от следственных действий. Когда Трутнева выписали, следователи предъявили ему обвинение в совершении преступления по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). В начале марта МГВС удовлетворил ходатайство об аресте отставного генерала.

Трутнев возглавлял Московский уголовный розыск с 2001 по 2003 год. До этого он быстро прошел путь от простого оперативника до начальника УВД. В 2003 г. генерал стал начальником Северо-Восточного УВД, а в 2011-м возглавил УВД соседнего Северного округа. В этой должности он проработал несколько месяцев, после чего уволился со скандалом. По слухам, в отставку его спровадил тогдашний министр внутренних дел Рашид Нургалиев. Он приехал в ведомственную академию, расположенную в Северном округе, и по пути увидел на асфальте нецензурное ругательство в свой адрес. После этого Трутнева вызвали на ковер и спровадили на покой. 

Андрей ФИЛАТОВ
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