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Илон Маск станет медиамагнатом

Илон Маск. Фото: GLOBAL LOOK press/imago stock&people
Эксцентричный миллиардер решился на неожиданный шаг

Илон Маск попробует свои силы в новой области: он станет медиамагнатом. 

В своем микроблоге Twitter Маск сообщил, что его новая межгалактическая медиаимперия будет именоваться Thud! Кое-кто из подписчиков микроблога вспомнил, что так называлась одна из книг британского писателя Терри Пратчетта (в русском переводе – "Шмяк!"). В целом, многие комментаторы посчитали, что Маск просто пошутил.

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Однако представитель миллиардера подтвердил изданию Variety, что "Thud" – без восклицательного знака – это действительно название компании Маска, однако от более подробных комментариев отказался.

Также известно, что бизнесмен нанял ряд бывших сотрудников The Onion – американского агентства сатирических новостей, в том числе, бывшего главного редактора Кола Болтона. 

Маск заявил, что после электромобилей и освоения космоса его следующий рубеж – комедия. Он добавил, что это должно быть очевидно всем. Остается только следить за тем, как магнат совершит революцию в этом традиционном жанре.

Илон Маск – основатель и владелец корпорации по производству электромобилей Tesla, космической компании Space X  и проекта Hyperloop, занимающегося постройкой сверхскоростных железных дорог. Состояние Маска оценивается более чем в 20 миллиардов долларов.

Валентина МАЙОРОВА
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